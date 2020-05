Een koninklijke blunder: hoe de president van Amerika zijn klokje niet kreeg

Koningin Juliana met president Truman op het podium (Foto: Museum Klok en Peel)

Een indrukwekkend podium, een legertje aan persfotografen en televisiecamera's, een publiek van duizenden mensen en de president van de Verenigde Staten van Amerika die staat te wachten. Niet het moment voor een blunder. Toch is het koningin Juliana in 1952 overkomen. Ze vergat een klokje mee te nemen voor de Amerikaanse president Harry Truman. Het klokje, dat pas vorig jaar werd teruggevonden, is nu te zien in museum Klok & Peel in Asten.

Het museum opent maandag 1 juni weer zijn deuren met de gloednieuwe tentoonstelling Klokken voor Amerika. Inmiddels hangen de plastic schermen bij de kassa's. De stickers om afstand te houden, moeten nog wel op de vloer.

"We hebben onze vrijwilligers echt proberen te motiveren", zegt initiator Harry van der Loo over het opbouwen van de tentoonstelling in coronatijd. "We wisten dat er een tijd zou komen, dat iedereen dit kon zien." Voor een bezoek aan het museum, moet je wel een tijd reserveren.

Klokken van Arlington

Op de tentoonstelling zijn de klokken van het carillon van het Amerikaanse Arlington te zien. De klokken zijn naar Nederland gekomen, omdat het carillon wordt gerestaureerd. Het klokkenspel was een cadeau van Nederland aan de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog.

De klokken uit het carillon van Arlington (Foto: Alice van der Plas)

Koningin Juliana wilde een klein klokje aan de president geven tijdens een staatsbezoek in 1952, het zou het eerste klokje zijn van het carillon van Arlington. Maar het klokje was zoek en de arme koningin stond met lege handen.

In de brave jaren vijftig deed iedereen alsof ze het niet hadden gezien. Een secretaris van de ambassadeur kreeg de schuld. Vorig jaar pas werd het klokje teruggevonden in de ambtswoning van de Nederlandse ambassadeur in Washington.

Het vermiste klokje van koningin Juliana (Foto: Alice van der Plas)

Fietsroute langs de oorlog

Het museum Klok & Peel opent niet alleen de tentoonstelling over het klokkenspel van Arlington, maar ook nieuwe fietsroutes van in totaal 400 kilometer. De route gaat door de hele Peel en de fietsers kunnen stilstaan bij 100 gebeurtenissen uit de oorlog.

"Het is voor bewoners van de Peel een echte herontdekking van de eigen omgeving", zegt Jolijn Brouwers van het museum. "Niet alleen de mooie natuur is te zien, maar ook de geschiedenis." Langs de route staan ruim 80 informatieborden over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.