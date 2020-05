'Dit beest mankeert iets, het is een regelrechte moordenaar', frustraties na zoveelste wolvenaanval

Foto: ZLTO

De wolf die zich de afgelopen tijd met regelmaat in de omgeving van Haarsteeg laat zien, heeft donderdagochtend vroeg opnieuw huisgehouden. In Herpt zijn drie schapen doodgebeten en enkele andere beesten werden verwond. “Dit is niet normaal. Alle dieren moeten afgerasterd worden, alleen de wilde dieren niet. De schapen zijn vogelvrij en de wolf heeft vrij spel.”

De woorden van Pierre van Bladel uit Haarsteeg laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. De schapen die donderdag werden doodgebeten, zijn eigendom van zijn zoon Bas. Die was al naar zijn werk, toen zijn vader werd wakker gebeld. Er zouden doodgebeten schapen liggen. Van Bladel en zijn vrouw sprongen daarop in de auto en reden in de richting van Herpt, waar de zesentwintig schapen normaal gesproken vredig zouden staan grazen.

Opengereten en leeg gevreten

Bij aankomst trof Van Bladel een bloederig tafereel aan. "Moederschaap was doodgebeten, helemaal opengereten en leeg gevreten. Daarnaast waren er twee lammeren dood en enkele schapen waren verwond. De dierenarts heeft een van de gewonde schapen laten inslapen. Een lam is gehecht, maar het is de vraag of die het gaat overleven", maakt Van Bladel de trieste balans op. "Vermoedelijk heeft de wolf in de omgeving ook nog achter schapen en koeien aan gezeten."

Dat beest hoort hier niet thuis

Volgens Van Bladel is er met de wolf iets aan de hand. "Het beest moet iets mankeren. Zoveel dieren heeft hij niet nodig voor zijn voedselvoorziening. Deze wolf is een regelrechte moordenaar."

Het beest verblijft volgens Van Bladel op zo'n 500 meter van zijn huis in Haarsteeg in het natuurgebied de Eendenkooi. "Laten ze dat gebied eens afrasteren zodat hij daar kan leven. Daar lopen eenden en reeën, waar hij volgens mij al een paar van heeft doodgebeten. Dat beest hoort hier niet thuis, zeker niet in de vrije natuur."

Om vast te stellen dat het om dezelfde wolf gaat die al zo'n zestig schapen heeft doodgebeten is er meteen DNA afgenomen door iemand van de Universiteit van Wageningen. Van Bladel weet niet of de dode dieren financieel worden gecompenseerd door de provincie. "Mijn zoon is pas begonnen met het houden van schapen. En als je dan er al gelijk vier van kwijtraakt is dat niet prettig."

Eerder werd de wolf op bewakingsbeelden vastgelegd terwijl hij op rooftocht was.

