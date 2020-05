Kruidvat en Zeeman overvallen: dader moet vier jaar de cel in

Kledingwinkel in Berlicum overvallen (foto: Gerben van der Bruggen/Meesters Multi Media)

Een man moet vier jaar de cel in, omdat hij in januari gewapende overvallen heeft gepleegd in zijn woonplaats Rosmalen en in Berlicum. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

Volgens de rechter heeft de 27-jarige inwoner van Rosmalen geen rekening gehouden met gevoelens van onveiligheid en angst, die door de overval werden veroorzaakt. Mede om deze reden moet hij zijn slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 5.000 euro.

'Bijzonder traumatisch'

Op zaterdag 18 januari stal hij geld uit de kassa van een Kruidvat-filiaal in Rosmalen. Het ging om ongeveer 600 euro. Twee weken later sloeg hij toe bij een vestiging van Zeeman in Berlicum. Hier was de buit 315 euro. In beide gevallen dreigde de man met een vuurwapen. De rechtbank sprak van bijzonder traumatische ervaringen voor de slachtoffers.

Uit het vonnis blijkt verder dat de man ook Kruidvat financieel tegemoet dient te komen en wel met een bedrag van ruim 1300 euro. Zeeman heeft geen schadeclaim ingediend.

De man was zichtbaar op camerabeelden bij de tweede overval en kon mede daardoor vrij snel worden aangehouden. Hij liep bij een routinecontrole van de politie tegen de lamp. Agenten herkenden hem in een auto die op de snelweg A59 reed.

LEES OOK: Verdachte opgepakt voor overvallen op drogisterij en kledingzaak