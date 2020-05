De paarden van Aniek kunnen eindelijk naar China: 'Een enorme opluchting'

Met een speciaal vliegtuig vertrekken de paarden naar China (foto: Aniek van Santvoort). Na maanden in quarantaine te hebben gestaan, mogen de paarden eindelijk vertrekken (foto: Aniek van Santvoort). Volgende Vorige 1/2 Met een speciaal vliegtuig vertrekken de paarden naar China (foto: Aniek van Santvoort).

Aniek van Santvoort was in januari een van de eersten in ons land die met de coronacrisis te maken kreeg. Door de corona-uitbraak in Wuhan kon ze haar paarden van de Gerdine Hoeve in Hilvarenbeek niet meer naar China exporteren. En dus stonden de stallen vol. Bijna vier maanden later mochten de eerste paarden vrijdagmorgen dan eindelijk alsnog op transport. “Dat is echt een enorme opluchting!”

Janneke Bosch Geschreven door

Wat de situatie de afgelopen maanden extra lastig maakte, is dat de paarden in een speciaal vliegtuig vervoerd moeten worden. Een vliegtuig met zowel een cargo-gedeelte als een passagiersgedeelte. Zodat de paarden in het ruim onderweg verzorgd kunnen worden door zogenaamde grooms.

“Het is echt bijzonder dat dat gelukt is."

KLM had tot voor kort van die zogenaamde ‘paardenvliegtuigen’, maar die zijn uit de vloot gehaald, vertelt Aniek. “Alleen Martinair deed dat nog, maar die vlogen dan weer niet naar China.” Ook andere vliegtuigmaatschappijen konden niets voor Aniek en haar paarden betekenen.

KLM heeft nu bij uitzondering besloten tóch met een ‘paardenvliegtuig’ naar China te gaan. Er wordt onder meer voor Philips mee gevlogen. De vliegtuigen brengen beademingsapparatuur naar China. En: de paarden die al maanden bij Aniek op stal staan, mogen ook mee. “Het is echt bijzonder dat dat gelukt is. Zo uniek dat deze vliegtuigen daarvoor worden ingezet en dat het dan ook nog is gelukt om mee te mogen.”

Aniek van Santvoort met paard (foto: Aniek van Santvoort)

Voordat het transport plaats kon vinden, moesten er nog heel wat hobbels genomen worden. Zo vliegen er normaal gesproken medewerkers van de Gerdine Hoeve mee om de paarden onderweg te verzorgen. Maar visums worden er nog niet verstrekt, omdat er nog strenge regels gelden. Maar ook dat is opgelost: de luchtvaartmaatschappij zegt zelf voor dierverzorgers te zorgen op de vlucht. Een hele opluchting voor Aniek.

"Die mensen wachten nu al zo lang op hun paarden.

De afgelopen maanden waren een financiële strop voor de handelsstal, vertelt Aniek. Een stal vol paarden die nergens heen konden, heeft het bedrijf tonnen gekost. Een groep van 29 paarden en een andere groep van 48 paarden konden geen kant op. Dat de paarden nu konden vertrekken is dus een enorme opluchting. “Voor iedereen, voor de nieuwe eigenaren, voor de importeurs in China en natuurlijk voor onze stal”, zegt Aniek. “Die mensen wachten al zo lang op hun paarden. Het is fijn dat ze nu eindelijk kunnen gaan.”