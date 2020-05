Veel vraagtekens en grote zorgen over toekomst sportcampus na exit van Helmond Sport

Het huidige stadion van Helmond Sport (Archieffoto: Kevin Cordewener)

Verbijstering, verbazing en teleurstelling. Helmond weet even niet wat het moet denken van de plotselinge terugtrekking van Helmond Sport uit de plannen voor de sport- en onderwijscampus De Braak. En dat terwijl de bouw van de campus, met een nieuw schoolgebouw voor de Knip, al in volle gang is. Hoe moet het nu verder?

Wethouder Harrie van Dijk is als wethouder verantwoordelijk voor het project en baalt ook 24 uur later nog altijd sterk van de keuze van Helmond Sport. ''Ik ben zwaar teleurgesteld.'' Helmond Sport gaf woensdag aan niet verder te willen met het project na een mislukte bemiddeling.

De betaald voetbalorganisatie zou met het stadion een centrale plek op de campus krijgen, met in het complex ruimte voor een praktijkschool, een aantal sport- en gymhallen en een fysiotherapeut. Met de actie van Helmond Sport kunnen die tekeningen min of meer naar de prullenbak.

Want wat blijft er over van de plannen als de centrale speler zich terugtrekt? Wethouder van Dijk weet het even niet, net als heel Helmond. ''Ik ga op korte termijn met alle partijen om tafel om te kijken naar een oplossing. Wat mij betreft blijft de sport- en beleefcampus overeind.''

De gemeenteraad eist opheldering. Sommige partijen willen zelfs dat het rapport van de mislukte bemiddeling openbaar wordt. “Desnoods via een wob-verzoek”, zegt Frans Mol van 50PLUS.

“Want waarover moeten we debatteren als we niet weten waarom”, zegt Stef Stevens van D66.” Volgens wethouder Van Dijk is inzage niet mogelijk. ''We hebben met alle partijen afgesproken dat het rapport geheim blijft.''

De raad maakt zich flinke zorgen over de gevolgen voor die andere gebruikers op de Braak nu ‘een van de belangrijkste pijlers’ wegvalt. “We hebben met zijn allen een cheque van in totaal 55 miljoen getekend voor een prachtig project”, zegt Stef Stevens van D66. “Nu is het een chaos. Ik ben echt pissed.”

Een aantal partijen is stomverbaasd dat een belangrijke partner zich in zo’n laat stadium terugtrekt uit het prestigeproject op de Braak. “We waren bezig met de puntjes op de i, maar nu is de i weggevaagd”, zegt Thomas Tuerlings van de grootste partij in Helmond, GroenLinks.

Helder Helmond had veel vertrouwen in het bemiddelingstraject, dat werd gedaan door Marjan Olfers, een bekende juriste in de sportwereld. “Ze is een zwaargewicht, we hadden echt gehoopt dat er een goed resultaat uit zou komen”, zegt Martijn Rieter.

De gemeenteraadsleden verbazen zich ook over de reden waar Helmond Sport nu mee komt. “Ik vind het verwarrend”, zegt Tuerlings. “We hebben altijd gedacht dat Helmond Sport worstelde met de inrichting van de ruimte van het nieuwe plan. Nu lijkt er ineens een veel dieper financieel probleem te liggen.”

Een ding is zeker: met het wegvallen van het stadion kan Van Dijk terug naar de tekentafel. ''We moeten het gebied opnieuw gaan intekenen.'' En dat zal ongetwijfeld zorgen voor vertraging. Op de plek van de huidige stadion stonden voetbalvelden ingetekend. Dat kan voor de nieuwe fusieclub SV De Braak een probleem worden.

Voor het nog nieuw te bouwen zwembad verwacht de wethouder vooralsnog geen problemen. Dat zou in een andere fase net buiten deze plannen gebouwd worden. De gemeenteraad gaat volgende week woensdag vergaderen over De Braak. Helmond Sport-directeur Leon Vlemmings was donderdag niet bereikbaar voor een reactie.

