Joris tovert willekeurige voorbijgangers om in prachtige silhouetten: 'Ze zoeken me bewust op'

Loop je 's avonds lekker een rondje, ben je ineens model op een kunstzinnige foto. Hobbyfotograaf Joris van Boven (57) maakt rond zonsondergang prachtige silhouetten van wandelaars in de Eindhovense wijk Blixembosch. "Sommige mensen lopen speciaal langs, in de hoop op de foto te komen."

Sinds een paar maanden wordt er een nieuwe geluidswal gebouwd aan de rand van de Eindhovense wijk. Veel wijkbewoners wandelen over de wal, vanwege het prachtige uitzicht. Het bleek ook een perfecte fotoplek voor Joris. "Het idee is spontaan ontstaan."

Vele plaatjes van voorbijgangers in de zonsondergang volgden. "Het verveelt niet, elke zonsondergang is anders. Vooral het verloop van kleuren is prachtig." Ook blijft het fotograferen iedere keer een uitdaging. "Je moet op het perfecte moment op precies de juiste plek staan."