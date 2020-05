Van de Efteling tot New Kids-snackbar: zo ziet Brabant eruit in LEGO

Niet alleen in het RTL-programma 'LEGO Masters' kunnen de bouwers er wat van, ook Brabanders weten wel hoe ze wat moois kunnen maken met LEGO. Omroep Brabant daagde afgelopen week iedereen uit om een typisch Brabantse LEGO-creatie te maken. Hieronder een selectie van de meest creatieve bouwwerken.

LEGO Masters

Of Brabant ook succes heeft in de finale van LEGO Masters, wordt zaterdagavond duidelijk. Het duo Jan Pennings en Lola Nouwens uit Boxtel is één van de finalisten. Vorige week, in de halve finale, wisten ze de jury te overtuigen met hun Brabantse LEGO-creatie van de ontdekking van de gloeilamp.