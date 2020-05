Wachten op privacy instellingen... Van Rooi Meat in Helmond is voorlopig gesloten (foto: Rob Engelaar). Volgende Vorige 1/2 Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooi Meat in Helmond gesloten vanwege coronabesmettingen

Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooi Meat in Helmond is voorlopig gesloten vanwege coronabesmettingen. Dat heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten. Bij een steekproef onder 130 werknemers testten 21 mensen positief op het coronavirus. Dat is zestien procent.

De steekproef werd gehouden nadat vorige week een aantal controleurs van de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) besmet bleken te zijn.

Bij Van Rooi Meat werken 1700 mensen. Donderdagavond werden de resultaten van de steekproef van de GGD Brabant-Zuidoost bekend.

Brandhaard

Volgens de veiligheidsregio laten de testresultaten zien dat dit bedrijf een brandhaard van de verspreiding van het coronavirus is of snel kan worden. Het werk kan pas worden hervat als dit voor de medewerkers veilig is.

De NVWA en de KDS laten hun medewerkers, dierenartsen en officiële assistenten, de komende dagen uit voorzorg werken op het bedrijf. Voor hen en alle andere medewerkers geldt dat werkzaamheden pas hervat kunnen worden als dit veilig is.

Quarantaine

De positief geteste medewerkers worden vrijdagochtend geïnformeerd. Voor deze medewerkers en hun huisgenoten geldt dat zij twee weken in quarantaine moeten. Hiervoor is een hotel in de regio beschikbaar gesteld.

