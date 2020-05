Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooi Meat in Helmond gesloten vanwege coronabesmettingen

Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooi Meat in Helmond is voorlopig gesloten vanwege coronabesmettingen. Dat heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten.

Brandhaard

Volgens de Veiligheidsregio laten deze testresultaten zien dat dit bedrijf een brandhaard van de verspreiding van het coronavirus is of op korte termijn kan worden. Het werk kan pas weer worden hervat als dit voor de medewerkers veilig is.