Politie valt woonwagenkamp in Maarheeze binnen op zoek naar wapens

Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende Vorige 1/2 Politie op zoek naar wapens op woonwagenkamp in Maarheeze

De politie is vrijdagochtend binnengevallen op een woonwagenkamp aan De Vinnen in Maarheeze. Alle woonwagens en het hele omringende terrein worden doorzocht. De politie is vooral op zoek naar wapens.

De inval vond plaats nadat de politie informatie kreeg dat meerdere bewoners wapens zouden hebben. Volgens een woordvoerder van de politie zijn honderd agenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie aanwezig. Ook is een peloton van de ME ingezet en zijn er speurhonden.

De actie begon om zeven uur. Hoe lang de actie precies gaat duren is niet duidelijk.

Eerdere acties

Het kamp in Maarheeze is al meerdere keren het toneel geweest van politieacties. Zo werden in 2012 bij een inval vijf mensen aangehouden en vonden agenten drugs, hennepkwekerijen en vuurwapens.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

Foto: Rico Vogels/SQ Vision