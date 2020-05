Center Parcs De Kempervennen na drie maanden weer open met hier en daar een aanpassing

De Kempervennen is tot blijdschap van vakantiegangers weer open

Na bijna drie maanden gaat vrijdagmiddag de deur eindelijk weer open bij Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven. "We mogen weer. Fantastisch!", zegt parkmanager Erik de Lange. Natuurlijk zijn er ondertussen wel de nodige maatregelen genomen om de vakantiegangers coronaproof op het park te laten verblijven. Dat betekent dat de gasten zich wel een beetje moeten aanpassen.

Center Parcs De Kempervennen is als het volgeboekt een dorp van 3000 tot 3500 mensen. Maar voor dit eerste weekend is niet alles vol. "Dit pinksterweekend is het park voor bijna de helft gevuld. Dit is niet wat we normaal in deze periode hebben, maar ik ben hier al heel blij mee. Normaal zou het helemaal vol zitten nu", zegt de Lange.

De vakantiegangers zijn maar wat blij dat ze weer naar De Kempervennen kunnen:

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om het hele vakantiepark coronaproof te maken. "Dit staat nu allemaal in een honderden pagina tellende handleiding", vertelt de parkmanager. "We zijn er klaar voor."

Enkele maatregelen:

Het tropisch zwemparadijs Aqua Mundo werkt met tijdsloten. Er kunnen 175 mensen tegelijk naar binnen. Er zijn geen golven en de wildwaterbaan en bubbelbaden zijn gesloten.

Met voetjes op de grond staan looproutes door het park aangegeven.

Bij de restaurants in het park kan alleen eten afgehaald worden.

De fietsenverhuur, de kinderhaven met bootjes, de minigolf en de kinderboerderij gaan wel open.

De wildwaterbaan blijft dicht

Maar wat als er iemand met corona in een huisje is geweest? "Als dat gebeurt hebben we een speciaal team om het huisje helemaal te desinfecteren en te reinigen," legt De Lange uit, "zodat er daarna weer andere mensen in het huisje kunnen."

Nu in het hele park overal coronaregels zijn, moeten gasten zich er wel aan houden. "Als ze dat niet doen, vragen we de gasten het park te verlaten. We moeten wel," volgens de parkmanager, "maar elders in Nederland is al eerder een park opengegaan en dat gaat heel goed."