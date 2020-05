Vrachtwagen met drugsafval gevonden in Riethoven

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

In een vrachtwagen die donderdagnacht is achtergelaten in Riethoven, is vrijdagochtend drugsafval gevonden. Dat meldt de politie. De wagen stond gedeeltelijk in de berm op de kruising van de Hobbel met de Vinklaan/Merellaan.

In de vrachtwagen staan onder meer vaten en er hangt in de buurt van de een indringende geur. Agenten en voorbijgangers moeten op afstand blijven.

Het kan nog even duren voordat de LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) de boel komt opruimen, omdat het team nog bezig is met de ontmanteling van een drugslab aan de Kampweg in Vorstenbosch dat donderdagnacht werd gevonden. De Hobbel is nog uren afgesloten.

