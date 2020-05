Geen krioelend nest van leerlingen op het voortgezet onderwijs in het coranatijdperk

Voortgezet onderwijs gaat ook in Brabant weer van start. Rector Gijsbert van der Beek: 'Een school hoort te bruisen'. Volgende Vorige 1/2 Voortgezet onderwijs gaat ook in Brabant weer van start.

De scholen voor voortgezet onderwijs gaan dinsdag ook in Brabant weer open. Het Altena College in Sleeuwijk (vmbo-t, havo, atheneum) is net als al die andere scholen in Brabant druk bezig geweest om veilig weer naar school te kunnen. Zo moet worden voorkomen dat de school een 'krioelend nest van leerlingen' wordt, want dat kan niet meer in deze coronatijd. “Als we gaan draaien mag iedere dag een derde van de duizend leerlingen naar school”, vertelt rector Gijsbert van der Beek.

“Al die leerlingen hebben in de mail ook een gekleurde plattegrond gekregen met daarop de looproutes naar de lokalen waar ze ‘thuishoren’, bij elk lokaal komt desinfectiemiddel en de kantines blijven gesloten. Als er al geluncht wordt, gebeurt dat in het lokaal. Wisselen van lokalen proberen we zoveel mogelijk te vermijden.” Hoewel de scholen voor voortgezet onderwijs na Pinksteren weer gaan starten, beginnen ze in Sleeuwijk voorzichtig. “We beginnen nog niet gelijk met de lessen, maar met individuele gesprekken”, vertelt de rector.

In de video vertelt de rector over de nieuwe regels, of die ook te handhaven zijn en de leegte van de school:

“Elke leerling heeft komende week een individueel gesprek met zijn mentor. Zo willen we het contact met de leerlingen herstellen, maar we willen ook weten hoe ze de afgelopen periode hebben ervaren. Het is een begin om de knop weer om te zetten en de resterende weken tot aan de zomervakantie gemotiveerd aan de slag te gaan.”

De roostermakers, bedenkers van looproutes, planners van lokalen en technische medewerkers van de school hebben enorm druk gehad met de voorbereiding. “Want we gaan ook op een andere manier les geven”, legt rector Van der Beek uit. “We gaan tegelijkertijd klassikaal en online lesgeven. Dat betekent dat tien kinderen in de klas een les volgen en de andere twintig de les online kunnen volgen.”

Aan (oudere) docenten die bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebben en het niet aandurven om voor de klas te staan heeft de school ook gedacht. “Zij kunnen dan thuis lesgeven aan een derde van de leerlingen die in de klas zitten en de andere leerlingen kunnen dat thuis digitaal volgen.”

Op een normale schooldag voor de coronacrisis persten zich elke dag duizend leerlingen door hoofdingang naar binnen en weer naar buiten. Vanaf volgende week is dat taboe. Via een mail krijgen leerlingen te horen door welke ingang ze naar binnen moeten, van de zes ingangen die gebruikt gaan worden. Bij die ingang moeten ze ook hun fiets neerzetten. Alle fietsen in de grote fietsenstalling mag ook niet. “We hopen daarmee een krioelend nest van leerlingen te voorkomen.”

Voor alle leerlingen is er een plattegrond van de school met looprichtingen