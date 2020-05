Het café van Nick en Bregje was nog maar twee dagen open, maar nu gaan ze er helemaal voor

Bregje van Helvert en Nick van Rijn in hun eigen horecazaak. Alles wordt netjes opgemeten. Volgende Vorige 1/2 Bregje van Helvert en Nick van Rijn in hun eigen horecazaak.

Voor Bregje van Helvert (22) en Nick van Rijn (28) was een eigen horecazaak een droom die uitkwam. Helaas konden ze er maar even van genieten: twee dagen na de opening van stadscafé Brick aan de Stadhuisstraat in Tilburg schopte het coronavirus alles door de war. Maandag mogen ze na drie maanden ein-de-lijk de deuren openen. “We hebben er zoveel zin in. Maar het is ook spannend. Ik kan er niet meer van slapen”, vertelt Nick enthousiast.

Er wordt net een grote lading drank binnengebracht. Alle stoelen staan nog opgestapeld en een handjevol mensen is binnen druk bezig met allerlei dozen uitpakken en alles grondig schoonmaken. Sinds bekend werd gemaakt dat horecazaken 1 juni weer open mogen, zijn Bregje en Nick non-stop bezig met de voorbereidingen.

“Toen we hoorden dat we open mochten, hebben we meteen de champagne opengetrokken”, lacht Nick. Bregje: “Het was zo fijn. Je hebt eindelijk een datum waar je naartoe kunt leven. Die onzekerheid is moeilijk.”

Bregje en Nick zijn hard bezig met de voorbereidingen.

De twee horecatijgers kregen vier dagen voor carnaval de sleutel van hun nieuwe zaak, Brick. Met carnaval was het stadscafé twee dagen open voor feestgangers. Vervolgens was het plan om drie weken te verbouwen en dan écht te openen. Maar die drie weken veranderden in maanden.

“Het was een grote klap in ons gezicht”, vertelt Nick. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel was het zwaar. “De brouwerij, waar we dit pand van huren, en de overheid hebben wel wat geholpen. Maar op een gegeven moment is het potje natuurlijk leeg”, zegt Nick.

"We zijn er nu extra klaar voor."

Een klein gelukje: doordat de zaak nieuw is, hebben Bregje en Nick nog geen personeel dat ze door moesten betalen. “Komende tijd houden we dat nog even zo en kijken we even hoe alles loopt. We gaan zelf heel veel doen. We draaien zo’n twaalf tot dertien uur per dag. En we hebben veel vrienden en kennissen die komen helpen”, vertelt Nick.

De extra tijd hebben ze in ieder geval gebruikt om de zaak rustig in orde te maken. “Voor de verbouwing hebben we langer de tijd genomen. We zijn er nu extra klaar voor. Ik kan niet wachten”, vertelt Bregje.

Op het terras wordt een looppad gemaakt.

De twee brengen buiten markeringen aan voor een twee meter breed looppad en staan met een meetlint tafels te verschuiven. Op het terras is plek voor zestig mensen. Reserveren hoeft niet, tenzij je binnen wil zitten. Om de gastvrijheid te kunnen behouden, ben je bij het stadscafé niet gebonden aan een tijdslot.

"We kunnen onze passie weer achterna."

Naamsbekendheid heeft Brick natuurlijk nog niet, maar de twee eigenaars hebben er vertrouwen in dat dat goed komt. “We zijn klaar om onze nieuwe zaak aan iedereen te laten zien. We verwachten drukte en gezelligheid. De vrijheid die iedereen zo heeft gemist, is maandag weer te voelen en wij kunnen onze passie weer achterna”, aldus Nick.