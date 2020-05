Automobilisten doen er verstandig aan om te rijden (archieffoto).

De A58 van Eindhoven naar Tilburg is vrijdagmiddag korte tijd helemaal dicht geweest na een ongeluk bij Oirschot. De vertraging liep op tot meer dan 40 minuten. Het ongeluk gebeurde iets na één uur. Rond kwart over twee is de weg weer vrijgegeven.

Automobilisten werd geadviseerd om te rijden via Den Bosch over de A2 en de A65.

Wachten op privacy instellingen...