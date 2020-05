Grote brand bij transportbedrijf in Hapert, dikke rook van ver te zien

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

Bij Van Der Heijden Transport aan de Diamantweg in Hapert is vrijdagmiddag in een opslagloods een grote brand uitgebroken. De brand begon op het dak, mogelijk is het vuur daar ontstaan bij werkzaamheden.

Rond halfdrie was het vuur gedoofd en begon de brandweer met nablussen. Rond drie uur wakkerde het vuur weer aan en schaalden de hulpdiensten weer op.

Het transportbedrijf is gevestigd op het nieuwe Kempische Bedrijvenpark naast de A67. De brand is vanaf de snelweg dan ook goed te zien. Toen de brand ontstond waren er medewerkers aanwezig in het bedrijf, die konden allemaal op tijd weg komen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Foto: Rico Vogels

Foto: via Whatsapp

Foto: via Whatsapp