Grote brand bij transportbedrijf Van der Heijden in Hapert, pand is niet meer te redden

Een E-One Titan-crashtender. (Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) Grote brand bij transportbedrijf in Hapert, dikke rook van ver te zien

Bij Van der Heijden Transport aan de Diamantweg in Hapert is vrijdagmiddag in een opslagloods een grote brand uitgebroken. De brand begon op het dak, mogelijk is het vuur daar ontstaan bij werkzaamheden.

Rond halfdrie was het vuur gedoofd en begon de brandweer met nablussen. Rond drie uur laaide het vuur weer op en schaalden de hulpdiensten weer groots op. Volgens de brandweer ontwikkelt de brand zich snel via het dak over een groot deel van het pand. "Alle energie wordt gericht op het voorkomen van uitbreiding naar de omgeving", zegt een woordvoerder. "We laten het pand gecontroleerd uitbranden."

Geen gewonden

Het transportbedrijf is gevestigd op het nieuwe Kempische Bedrijvenpark naast de A67. De brand is vanaf de snelweg dan ook goed te zien. Toen de brand ontstond, waren er medewerkers aanwezig in het bedrijf, die konden allemaal op tijd weg komen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer zet groot materieel in: zo zijn zeker drie crashtenders ter plaatse. Dit zijn voertuigen van vliegbasis Eindhoven die normaal bedoeld zijn voor het bestrijden van vliegtuigbranden.

'Blijf thuis'

De gemeente Bladel roept om op vooral niet te komen kijken bij de brand. De A67 is in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Er is een NL-alert afgegeven. Bewoners wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.

