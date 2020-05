Nablussen grote brand bij transportbedrijf Van der Heijden in Hapert duurt nog heel de dag

Wachten op privacy instellingen... Pand transportbedrijf Van der Heijden in Hapert grotendeels ingestort. (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige 1/2 Grote brand bij transportbedrijf in Hapert, dikke rook van ver te zien

Een opslagloods van Van der Heijden Transport aan de Diamantweg in Hapert is vrijdagmiddag door brand verwoest. De brand ontstond tijdens werkzaamheden aan het dak. Het pand is grotendeels ingestort. De brandweer liet het vrijdagnacht gecontroleerd uitbranden. Zaterdagochtend vroeg is de brandweer gestart met sloopwerkzaamheden om de brandende restanten van het gebouw te kunnen afblussen. "De werkzaamheden zullen nog de hele dag doorgaan."

Zaterdagochtend wil de brandweer samen met een sloopbedrijf het pand en de brandende resten uit elkaar halen en verder afblussen. De rook- en stankoverlast zal dan aanhouden.

Het vuur ontstond vrijdag rond halftwee. Een uur later was het vuur gedoofd en begon de brandweer met nablussen. Rond drie uur laaide het vuur op en schaalden de hulpdiensten weer in groten getale op. Volgens de brandweer ontwikkelde de brand zich snel via het dak over een groot deel van het pand. Al gauw bleek er geen redden meer aan.

Geen gewonden

Het transportbedrijf is gevestigd op het nieuwe Kempische Bedrijvenpark naast de snelweg A67. De brand was vanaf deze weg dan ook goed te zien. Toen de brand ontstond, waren er medewerkers aanwezig in het bedrijf. Die konden allemaal op tijd weg komen. Er zijn geen gewonden gevallen.

"Tijdens de brand zijn een aantal kleinere ontploffingen geweest", zegt een woordvoerder van de brandweer. Het ging om kleine gastanks en banden van heftrucks. "Er is geen opslag van gevaarlijke of brandbare stoffen in dit pand."

De brandweer zette groot materieel in: zo waren zeker drie crashtenders ter plaatse. Dit zijn voertuigen van de vliegbasis Eindhoven die normaal bedoeld zijn voor het bestrijden van vliegtuigbranden.

'Blijf thuis'

De gemeente Bladel riep op om vooral niet te komen kijken bij de brand. De A67 werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Er werd een NL-alert afgegeven. Bewoners werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. Echter is er 'geen direct gevaar voor de volksgezondheid.'

Het vuur vraagt niet alleen veel mankracht van de brandweer. Ook het materiaal moest het ontgelden. Dit voertuig is inmiddels uitgebrand:

Ook een brandweerwagen moest het ontgelden. (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

'Werkzaamheden zullen nog de hele dag doorgaan'

Zaterdagochtend vroeg is de brandweer gestart met sloopwerkzaamheden om de brandende restanten van het gebouw te kunnen afblussen. "Gedurende deze werkzaamheden zal rookontwikkeling en overlast ook blijven."

(foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

(foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

Zelfs defensie zette materiaal in. (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties)

(foto: Niels Penninkhof)