Eigenaar Haroun Hijman van cafe De Drie Weesgegroetjes in Roosendaal. (foto: Raoul Cartens)

Beste cafe van Nederland 2019 in Roosendaal blijft dicht door coronaregels

Geen klinkende bierpullen of volgeschonken wijnglazen maandag in café De Drie Weesgegroetjes in Roosendaal. Terwijl horecaondernemers in het hele land in de startblokken staan om op Tweede Pinksterdag weer open te mogen gooien, houdt mede-eigenaar Haroun Hijman de deur voorlopig gesloten. Voor de horecaondernemer is het simpelweg niet rendabel om de tap in het kleine café voor een handjevol gasten open te gooien. "Het gaat nu gewoon niet."

In november vorig jaar werd De Drie Weesgegroetjes nog door het publiek verkozen tot 'beste café van Nederland'. Lang kon Hijman niet van deze erkenning genieten. Op 15 maart moest zijn café aan de Molenstraat halsoverkop de deuren sluiten.

Coronamaatregelen

De coronauitbraak zorgden er de afgelopen maanden voor dat de geldlade ook bij Hijman leeg bleef. En dat blijft nog even zo, want ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, is het voor de ondernemer nog steeds te duur om te heropenen. "We hebben met pijn in het hart moeten beslissen om De Drie Weesgegroetjes voorlopig dicht te houden."

In het etablissement is met de anderhalvemeter-afstandregel slechts plaats voor acht gasten. Voor een terras aan de voorkant van het café is geen ruimte. "Dan is hier binnen een kale boel, met alle tafeltjes tegen de muur en de banken en barkrukken eruit. De gasten moeten dan strak tegen de muur aan zitten, zodat mensen ook veilig hun weg naar de wc kunnen vinden", licht Hijman toe.

Café blijft dicht

Tot in elk geval 1 juli moeten de vaste cafégasten hun heil elders zoeken. Het café blijft op slot. Pas als honderd bezoekers zijn toegestaan kan ook in De Drie Weesgegroetjes weer geproost worden.

Ondertussen heeft de doorgewinterde horecaondernemer wel een ander plan bedacht. Volgende week gaat hij samen met restaurant Het Hooihuis in Roosendaal in de wei achter zijn zaak een tijdelijk terras beginnen. Zo probeert hij toch nog een centje te verdienen en kan het reataurantpersoneel, waar even geen werk voor is, toch aan de slag.