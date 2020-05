Tweede verdachte opgepakt voor schietpartij in Rijen, waarbij man zwaargewond raakte

De politie heeft donderdagavond een tweede verdachte gearresteerd van de schietpartij zaterdag op de Karel Doormanstraat in Rijen. Bij de schietpartij raakte een man zwaargewond.

Verder onderzoek leidde naar de tweede verdachte. Het gaat om een 29-jarige man. Hij is aangehouden in een huis in Oosterhout, maar dat is volgens een politiewoordvoerder niet zijn eigen huis. Waar de man vandaan komt, is niet duidelijk.