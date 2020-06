Fer (67) viert zijn Griekse vakantie dit jaar in zijn achtertuin

Fer geniet van het uitzicht op Griekenland... in zijn achtertuin (foto: Erik Peeters).

Wat doe je als de Griekse zon dit jaar toch een stap te ver blijkt? Je kunt gaan zitten mokken bij je opblaaszwembad met wat oude reisgidsen en een ouzootje. Maar je kunt ook je creativiteit aan het werk zetten, zoals Fer Geerts (67) uit Bergen op Zoom. Hij bouwde een maquette geïnspireerd op het Griekse eiland Santorini. Met een beetje fantasie waan je je in zijn achtertuin in het land van sirtaki en bouzouki.

Het liefst zou Fer morgen vertrekken naar zijn ‘tweede vaderland’ maar de coronacrisis gooit dit jaar roet in het eten. “Mochten we al kunnen reizen dan gaan we dit jaar het risico niet nemen. Gelukkig heb ik een maquette die ik buiten kan zetten. Met een rood wijntje en een parasol haal je zo toch een beetje Griekenland naar hier”, legt Fer uit.

De impressie van het eiland Santorini bestaat uit 22 delen die als een puzzel in elkaar worden geschoven. Fer werkte ruim twintig jaar aan het kunstwerk dat hij maakte van afvalmateriaal zoals piepschuim, hout en karton.

Het gevaarte is bijna vijf meter lang en twee meter breed. Strandstoeltjes, terrasjes, raamluikjes, de details op de maquette zijn verbluffend precies nagemaakt. Fer: “Het grappige is dat ik ook zelf telkens weer dingen ontdek waarvan ik bijna vergeten was dat ik ze gemaakt had.”

Zonnestralen op de Griekse huisjes (foto: Erik Peeters).

Fer en zijn vrouw zijn dol op Griekenland. Vooral het vulkanisch eiland Santorini heeft hun hart gestolen. Het plaatsje Oia staat bekend om zijn mooie architectuur met Venetiaanse invloeden.

“Dat is de echte Griekse sfeer die je vaak op afbeeldingen ziet. De witte huizen en blauwe daken waren voor mij de inspiratie. Een deel is precies nagemaakt en een ander gedeelte is fantasie.”

Santorini of Bergen op Zoom? (Foto: Erik Peeters)

De miniatuur was al eens te zien in de bibliotheek en bij een reisbureau. Fer zou juist nu tijdens de coronacrisis zijn creatie weer eens willen tentoonstellen om ‘lotgenoten’ een hart onder de riem te steken. Want om nu 'gia mas' (proost) alleen tegen jezelf te roepen in de tuin, gaat zelfs Fer wat ver. “Een etalage of een leeg winkelpand, dat zou mooi zijn."