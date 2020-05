Bekijk hier de indrukwekkende beelden van de enorme brand in Hapert

(Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

Het pand van Van der Heijden Transport in Hapert is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. De grote brand is nog altijd niet onder controle. Bekijk hier de brand in foto's en video.

De brand begon op het dak, mogelijk is het vuur daar ontstaan bij werkzaamheden. Rond halfdrie was het vuur uit en begon de brandweer met nablussen. Rond drie uur laaide het vuur weer op en schaalden de hulpdiensten weer groots op. Niemand raakte gewond.

De brandweerwagen brandde uit (foto: Rico Vogels SQ Vision Mediaprodukties)

(Rico Vogels /SQ Vision Mediaprodukties)

(foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

(foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

(foto: Niels Penninkhof)

(foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

(foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)