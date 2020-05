Brandweerwagen brandt uit bij grote brand in Hapert door technische storing

De enorme brand bij een transportbedrijf in Hapert kostte de brandweer vrijdagmiddag niet alleen veel mankracht, maar zelfs groot materiaal. Een brandweerwagen brandde vrijwel volledig uit.

"De hoogwerker had technische problemen", verklaart brandweerwoordvoerder Wally Paridaans. Het voertuig stelde zich op naast het gebouw. "Juist op het moment dat het vuur snel uitbreidde, viel hij stil. We hebben hem niet meer kunnen redden."

Op het moment dat de hoogwerker vlamvatte, zaten er geen brandweermannen in. Niemand is dan ook gewond geraakt.

Bij Van der Heijden Transport aan de Diamantweg in Hapert is vrijdagmiddag een grote brand uitgebroken in een opslagloods. De brand is ontstaan tijdens werkzaamheden aan het dak. Het pand is grotendeels ingestort. Het vuur is nog altijd niet onder controle.