Misstanden bij binnenlandse adoptie: meldpunt blijft langer open vanwege corona

Het meldpunt afstand en adoptie blijft vanwege het coronavirus bijna twee maanden langer open. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Afstandsmoeders en kinderen die (gedwongen) zijn afgestaan, kunnen zich hier melden om mee te doen aan verder onderzoek naar adoptie tussen 1956 en 1984.

Dat gebeurde in verschillende tehuizen voor ongehuwde moeders. In Brabant was Moederheil in Breda de grootste, maar de praktijken vonden ook plaats in De Bocht in Goirle.