500 moeders en kinderen melden gedwongen adoptie

Tussen 1956 (toen adoptie officieel werd geregeld) en 1984 (toen abortus legaal werd) werden in Nederland zo'n 15.000 kinderen overgedragen aan een adoptiegezin, vaak onder grote druk, bijvoorbeeld omdat hun moeders niet getrouwd waren.

Dat gebeurde in verschillende tehuizen voor ongehuwde moeders. In Brabant was Moederheil in Breda de grootste, maar de praktijken vonden ook plaats in De Bocht in Goirle.

Als 16-jarig meisje weggestuurd

Ook Ricky Vosters uit Hooge Mierde moest afstand doen van haar kinderen. Onder dwang, want ze raakte zwanger terwijl ze niet getrouwd was. Ze was een schande voor haar familie en omgeving. Als 16-jarig meisje werd ze door haar ouders naar De Bocht in Goirle gestuurd. In dat tehuis voor ongehuwde moeders werd ze opgevangen om haar zwangerschap uit te zitten met als doel het kind af te staan.

Direct na de bevalling was ze haar kind kwijt. “Die pijn gaat nooit meer weg", zei Vosters eerder tegen Omroep Brabant. Voor haar komt het meldpunt als geroepen. “Eindelijk na vijftig jaar. Het wordt tijd dat de deksel van de doofpot gaat.”

Marie-José Dillen uit Veldhoven werd geboren in het tehuis Moederheil in Breda. Haar moeder was ook ongehuwd en moest haar dochtertje gedwongen afstaan. "Ze was de schande voor familie."

De vijfhonderd meldingen worden meegenomen in het onderzoek van minister Dekker. Daarbij is het volgens hem belangrijk voor 'al die moeders en kinderen om erkenning te krijgen voor de problematiek van destijds en het leed dat ze sindsdien met zich meedragen'.

Completer beeld

De minister hoopt dat nog meer mensen zich melden, om een completer beeld te krijgen. "Tegelijkertijd, vijfhonderd is natuurlijk veel. Het laat ook wel iets zien van de omvang van de problematiek destijds", aldus Dekker tegen de NOS. Mensen die zich wilde aanmelden, kunnen nog tot en met juni bij het meldpunt terecht.

