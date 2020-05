Duizenden vierkante meters extra terras in Breda, maar nog altijd minder plek dan normaal

De bekendmaking van de plannen op het stadhuis. (foto: Ronald Sträter)

De binnenstad van Breda wordt een ware zee van terrassen. In totaal komt er 15.000 vierkante meter extra terrasruimte, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Door de strenge afstandsregels is er nog altijd veel minder plek dan normaal.

Normaal heeft Breda ruim 10.000 terrasstoelen. Ondanks de enorme hoeveelheid extra beschikbare ruimte, blijven er hiervan ongeveer 6.000 over. "We leveren dus flink in", weet Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "Toch staan we te popelen om weer aan de slag te gaan."

De voorbereiding is een monsterklus, bekijk in de video hoe Breda zich voorbereid voor maandag:

Drukte spreiden

Ook al klinkt een terras op het eerste gezicht als een luxeproduct, burgemeester Depla noemt het openstellen ervan heel belangrijk om de verspreiding van het virus in te dammen.. "Bijna een derde van de inwoners van Breda heeft geen tuin. Je laat die mensen niet binnen zitten met 28 graden. Het is belangrijk om deze mensen ruimte te bieden", weet de burgemeester. "Als alle mensen naar openbare parken of meren gaan, wordt het te druk."

Het kabinet maakte eerder bekend dat de horeca vanaf maandag 1 juni weer open mag. Voor een plekje in een restaurant of café is reserveren verplicht. Daar mogen maximaal dertig gasten aanwezig zijn. Buiten hoeft reserveren niet, dat mag de ondernemer zelf beslissen. Breda volgt hierbij de landelijke richtlijnen van het kabinet.

Druktemeter

Horecaondernemer zijn volgens de gemeente Breda zelf verantwoordelijk om drukte te beperken. "Als horecaondernemers er met de pet naar gooien, kunnen ze zeker een bezoekje van de gemeente verwachten", waarschuwt wethouder Boaz Adank.

De gemeente Breda heeft onlangs een 'druktemeter' geïntroduceerd waarop te zien is hoe druk het is in de binnenstad. Door een berichtje te sturen naar een WhatsAppnummer, krijgen bewoners te zien of het verantwoord is om naar de stad te komen.

Komend weekend bijvoorbeeld is er nog geen terras op het Chasséveld. Er zijn plannen om deze enorme parkeerplaats om te toveren tot megaterras. Daar moet politiek gezien nog een klap op gegeven worden.