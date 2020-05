Brandweer sloopt restanten transportbedrijf Van der Heijden in Hapert: 'Blussen duurt nog hele dag'

De brandweer sloopt de restanten van de opslagloods in Hapert (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De brandweer is zaterdagochtend begonnen met het slopen van de restanten van de opslagloods van Van der Heijden Transport aan de Diamantweg in Hapert. Die ging vrijdagmiddag in vlammen op.

Het afblussen van de brandende restanten van het gebouw zal volgens een woordvoerder van de brandweer 'nog de hele zaterdag doorgaan'. "Gedurende deze werkzaamheden houden de rookontwikkeling en overlast aan."

De brandweer laat weten dat het gebied rond het gebouw in Hapert ook zaterdag nog is afgezet. "Houd ook in deze omgeving anderhalve meter afstand tot elkaar om coronabesmettingen te voorkomen. Kom niet kijken."

In de video zie je hoe groot de schade is:

Werkzaamheden

De uitslaande brand ontstond rond halftwee tijdens werkzaamheden aan het dak. Een uur later was het vuur gedoofd en begon de brandweer met nablussen. Rond drie uur laaide het vuur weer op. Al gauw bleek er geen redden meer aan. Het gebouw stortte grotendeels in. De brandweer liet de loods vrijdagnacht gecontroleerd uitbranden.

Het transportbedrijf is gevestigd op het nieuwe Kempische Bedrijvenpark naast de snelweg A67. De brand was vanaf deze weg dan ook goed te zien. Toen de brand ontstond, waren er medewerkers aanwezig in het bedrijf. Die konden allemaal op tijd weg komen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De sloop van de loods begon zaterdagochtend vroeg (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De schade in de loods in Hapert is enorm (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

