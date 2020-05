De ene zus in België, de andere in Oudenbosch: na drie maanden een omhelzing

Wachten op privacy instellingen... Daniella en Patricia met hun kinderen (foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige 1/2 Zussen dolblij met hereniging

Trillend van emotie viel Patricia Gras zaterdag haar zus Daniella in Oudenbosch in de armen. "Het mag eigenlijk niet, maar we kunnen nu niet anders." Drie maanden zagen ze elkaar niet om er letterlijk een potdichte grens tussen hen in lag. Maar nu België de grens weer open heeft gezet voor familiebezoek wist Patricia niet hoe snel ze in haar auto moest stappen om vanuit Bocholt naar Nederland te rijden. "Ik ben echt superblij."

"Ik heb hen heel erg gemist", zegt Daniella (33) geëmotioneerd. "Het is zo moeilijk dat je niet even naar elkaar toe kunt om te knuffelen of elkaar te helpen. Dat hebben we nu in deze tijd juist heel erg nodig."

In de frontlinie

Patricia (40) zat als ambulancemedewerker middenin de drukte rond de coronacrisis. "Ik zat in de frontlinie en was heel veel aan het werk. Ik vond het heel erg dat ik mijn dochter zo vaak alleen moest laten. Mijn zusje zou haar zeker hebben opgevangen als dat mogelijk was geweest, maar nu ging dat niet."

"We hebben wel veel contact gehad via beeldbellen, maar dat is toch heel anders", vult Daniella aan. "Het was echt heel heftig!"

'Nog meer knuffelen'

Dat die periode nu voorbij is, besefte Patricia toen ze vanmorgen 'heel blij en vrolijk' wakker werd. "Ik dacht: eindelijk mogen we gaan. Ik kan mijn geluk gewoon niet op." En op de vraag wat ze nu als eerste gaan doen, zijn de zussen helder: "Nog meer knuffelen."

Hoewel ze beseffen dat het eigenlijk niet mag en hoewel ze ook het voornemen hadden om het niet te doen. " Die anderhalve meter zal nog moeilijk zijn", zegt Patricia lachend.