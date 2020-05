Uden herdenkt corona-slachtoffers met Hartjesboom

Pastoor John van de Laar zegent de Hartjesboom.

Uden is een van de gemeentes in Brabant die hard getroffen is door het coronavirus. Zoals burgemeester Henk Hellegers zegt: ''Iedereen in Uden kent wel iemand die ziek is geworden of die is overleden.'' Om die mensen te herdenken en een plek te hebben om over de effecten van het virus te kunnen praten, is er nu een speciale boom geplant, de Hartjesboom. Volgens mede-initiatiefnemer en uitvaartbegeleider Paul van Weert moet het 'een plek worden om samen te komen en te praten over wat er gebeurd is'. Dat zegt hij in een speciale onlineherdenking.

In die herdenking komen allerlei mensen aan het woord. Soms komt het praten (en luisteren) terug. Zo heeft dichter Peter van Aar een gedicht gemaakt over de boom, met daarin de zinsnede 'mijn takken als oren om jou te horen, mijn stammen als schouders'.

Soms zit je te kijken met een brok in je keel. Bijvoorbeeld als Franka van Tilburg haar verhaal doet. Corona heeft diepe sporen in haar leven achtergelaten. Zelf herstelt ze nu van het virus, haar man Arnold overleed eraan. Op 10 maart heeft Arnold koorts. Een dag later wordt hij positief getest, hij moet het ziekenhuis in. Franka wordt die middag om vijf uur door een IC-arts gebeld met de vraag of ze naar het ziekenhuis wil komen. "Arnold zat al helemaal vol met draden", vertelt ze. Zijn organen hebben het zo zwaar dat de artsen hem meteen in coma willen brengen.

Arnold wordt naar een ander ziekenhuis gebracht. Vlak daarvoor ziet Franka haar man nog. ''We hebben elkaar nog heel even de hand vastgehouden. Weinig gezegd, want wat moet je zeggen?" Het is het laatste moment dat ze samen hebben. Op 12 maart overlijdt Arnold.

Franka wordt dan zelf opgenomen omdat ze met het coronavirus besmet is en kan zo niets doen voor de uitvaart van haar man, ze mag er ook niet bij zijn. Franka kan de uitvaart wel online meekijken maar dat doet ze niet. "Ik vond het te heftig om daar in het ziekenhuisbed naar het afscheid van Arnold te kijken."

Hoe intens de periode ook voor haar en haar gezin is geweest, Franka kijkt net zo goed naar het zorgpersoneel. Ze heeft diep respect voor alle mensen in de zorg en wat zij meemaken. "Je kan wel zeggen dat het hun werk is, maar ze doen het toch maar."

Zorgmedewerkers kunnen hun verhaal nu kwijt bij de Hartjesboom. Het is een plek voor iedereen. Praten speelt er een belangrijke rol en daarom is gekozen voor een plek bij de 'verhalenbank'. De boom is gezegend, zien we tijdens de onlineherdenking. Onder de klanken van Ave Maria zegent pastoor John van de Laar de Hartjesboom.

De Hartjesboom geeft Uden een plek om samen te komen en om na te denken. Iets waar veel behoefte aan lijkt te zijn. Vooral aan 'samen' erbij stilstaan. Er zijn veel inwoners die zwaar getroffen zijn, die niet bij hun naasten konden zijn en er zijn inwoners die de laatste dagen en uren van hun leven alleen hebben doorgebracht. "Soms in ziekenhuizen hier ver vandaan", zegt burgemeester Henk Hellegers in de onlineherdenking. Naast alle ellende ziet hij ook de 'verbondenheid en solidariteit' van zijn gemeente. Iets wat Uden uiteindelijk door de coronacrisis kan slepen.

