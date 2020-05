Coronadoden herdenken met een boodschap van licht en hoop

Fakkels in het openluchttheater in Uden.

Hoe organiseer je een openbare herdenkingsbijeenkomst voor heel Uden en omstreken in tijden van corona? Christine Veldhoen Uitvaartzorg zorgt in samenwerking met de gemeente voor een online herdenking die zaterdag onder meer via de app en website van Omroep Brabant bekeken kan worden.

Ze zijn met zijn elven. Jonge jongens en meiden die spelen bij theatergezelschap Naat Piek in Uden. Vanavond geen toneelstuk in het openluchttheater, maar opnames voor de livestream van zaterdag. Met fakkels en kaarsen hopen zij de boodschap van licht en hoop te kunnen verspreiden.

De fakkels zijn inmiddels ontstoken. De jongeren beginnen aan hun tocht. Ze lopen in stilte naar de binnencirkel van het theater. De camera's draaien, een drone zoemt boven hun hoofd. Daar staan ze. De toekomst. In het licht van hoop.

Een boodschap van licht die troost moet bieden:

Paul van Weert van Christine Veldhoen Uitvaartzorg in Uden legt uit dat de coronamaatregelen er nog steeds voor zorgen dat er ook niet massaal kan worden herdacht. Iets wat je juist zo graag zou willen, na zoveel verlies en verdriet.

"Ongelooflijk veel mensen hebben in deze regio in beperking afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Toen zijn we gaan denken of het mogelijk zou zijn om een blijvende plek te creëren voor dat herdenken."

"De hartjesboom heeft elk seizoen een andere kleur en staat symbool voor het leven."

Na overleg met onder meer pastoor Van de Laar en de burgemeester kregen de plannen vorm. Zo komt er een herdenkingsboom vlakbij de verhalenbank. "Het wordt een hartjesboom, die elk seizoen een andere kleur heeft en symbool st aat voor het leven", zegt Van Weert.

Maar een grote groep uitnodigen voor een herdenking is nu nog niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een bijzondere aanpak, zegt Van Weert. "We nemen in kleine groepen delen van een herdenkingsdienst op. Die dienst kan dan zaterdag om 19.00 uur door iedereen online worden bekeken via www.metliefdeterugkijken.nl"

De jongeren van Naat Piek met de lichtjes van hoop.

De stream is zaterdagavond ook online te zien bij Omroep Brabant. Het exacte tijdstip is nog niet bekend.

