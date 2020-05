Dankjewel! Brabanders staken elkaar massaal een Hart Onder de Riem

Wat kregen we veel lieve reacties!

Daar zaten we half april. We konden niet zomaar even een bakske doen bij iemand, elkaar niet met drie zoenen begroeten en konden iemand die dat heel hard nodig had geen knuffel geven. Hoe sleep je elkaar er doorheen,, dachten we bij Omroep Brabant. Ons antwoord was: een programma maken waarin we mooie uitzendingen uit ons rijke archief lieten zien én waarin mensen elkaar een hart onder de riem konden steken.

We vroegen jullie je boodschappen te delen en dat gebeurde massaal. Van Bekende Brabanders maar vooral van opa's, oma's, kleinkinderen en vrienden stroomden de berichten binnen. Op het dieptepunt van de crisis, toen het programma Hart Onder de Riem begon, en de weken daarna bleven de video's en appjes binnen komen. Hartverwarmend!

Woensdagmiddag, om kwart over drie, is de laatste uitzending van Hart Onder de Riem. We hebben dan zestien uitzendingen gemaakt met daarin 116 videoboodschappen en meer dan zevenhonderd tekstberichtjes. Daar zijn we superblij mee!

Dankjewel!

We willen iedereen die iets heeft ingestuurd bedanken. Samen hebben we elkaar er zo doorheen gesleept.

Ook de komende tijd is er verdriet, zijn er zorgen en wordt het voor sommigen spannend. Ook dan kunnen we elkaars steun goed gebruiken. Wil je iemand een hart onder de riem steken? Laat het onze collega's van het Brabants Buske weten. Of bel naar Jordy en Christels programma Graat en De Laat.

