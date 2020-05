'Opa Wim' kan weer bijna elke dag naar de Efteling: 'Juichend onthaald'

'Opa Wim' Wouters (91), voor de coronacrisis. (foto: archief) Wim Wouters met zijn vrouw Loes in de Efteling. (foto: archief) Wim met medewerker Bas bij de Pagode. (foto: archief) Volgende Vorige 1/3 'Opa Wim' Wouters (91), voor de coronacrisis. (foto: archief)

Al ruim 25 jaar gaat 'opa' Wim Wouters elke dag naar de Efteling. Sinds het overlijden van zijn vrouw vindt hij troost in het park. Tot de coronamaatregelen daar half maart abrupt een eind aan maakten. Sinds vorige week kan hij weer naar zijn geliefde park. "Het personeel zwaaide al van verre."

"Ik ben heel hartelijk onthaald. De medewerkers stonden te juichen toen ik er weer was", vertelt Wim glunderend. "Ik heb het praatje met de medewerkers al die tijd vreselijk gemist."

De kwieke oudere uit Dongen komt niet zozeer voor de attracties, maar vooral voor de gesprekken. Na al die jaren is hij zelf een attractie geworden. Hij staat onder personeel en bezoekers bekend als 'opa Wim'. "Ik heb ruim veertig kaartjes in de post gehad. Dat hielp me echt om de tijd door te komen.”

"Ze krijgen me niet thuis."

Ook al behoort de krasse senior tot de risicogroep, toch is hij niet bang uitgevallen. “Ik heb geen eeuwig leven, maar ik wil gaan zolang het kan. Ze krijgen me niet thuis”, schatert hij door de telefoon. Toch heeft hij wel een voorzorgsmaatregel genomen. “Regelmatig kook ik voor personeel dat op bezoek komt, dat gaat nu even niet door.”

Wim heeft ook een zeer emotionele herinnering aan het sprookjespark. Jarenlang ging hij met zijn vrouw Loes naar het park, die in 2010 overleed. "Mijn vrouw was altijd goed voor iedereen. Ik mis haar elke dag."

“Zeker in de winter voelt het net alsof mijn vrouw dichterbij is.”

“Kort daarna heb ik wat linten verbrand op het kampvuur in de Winter Efteling. Toen heb ik het pas een plekje kunnen geven.” Hij ziet dat als een soort van ‘tweede crematie’. “Zeker in de winter met al die lichtjes en kampvuren, voelt het net alsof mijn vrouw dichterbij is.”

Om drukte in coronatijden te voorkomen, moeten klanten hun bezoek aan het park online reserveren. “Ik heb geen internet, laptop of smartphone”, verklaart Wim. “Daarom hebben we daar iets anders op gevonden”, zo wil Wim kwijt.

Pandemie of niet, voorlopig trekt Wouters bijna elke dag op zijn elektrische fietsje naar het park. Toch hoopt hij dat de crisis als een waar Eftelingwonder verdwijnt. “Dan kan ik eindelijk weer elke dag.”

Bekijk hoe Wim als een ware attractie door het park paradeert. Deze video maakten we voor de coronacrisis:

