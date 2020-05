'Besmette nertsenfokkerij ruimen, honden en katten ophokken', gemeente luidt noodklok

Extra raadsvergadering in de gemeente Gemert-Bakel (foto: Noël van Hooft)

Nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld, moeten direct worden geruimd, vindt de gemeente Gemert-Bakel. Dat werd duidelijk tijdens een extra raadsvergadering dinsdagavond vanwege de zorgen over corona op nertsenfokkerijen. Omdat de gemeente die beslissing echter niet zelf kan nemen, gaat er nu een brandbrief naar minister Carola Schouten van Landbouw.

De belangrijkste punten die dinsdagavond werden genoemd tijdens de vergadering:

Een nertsenfokkerij met corona onmiddellijk ruimen.

Ophokplicht voor katten en honden in een straal van 500 meter rondom een besmette nertsenfokkerij.

Bij het vermoeden van besmetting op een nertsenfokkerij waarschuwingsborden plaatsen in de omgeving.

Direct handelen, niet wachten op uitslagen en niet pas na een week informeren.

Bioloog Mari van Berlo deed jarenlang onderzoek naar coronavirussen. Hij vindt dat besmette bedrijven geruimd moeten worden. "En als de situatie verergert preventief ruimen." Ook voormalig hoofd infectiebestrijdingen Jos van de Sande liet van zich horen in Gemert. "Het is niet ondenkbaar dat zo’n stal een virusreservoir wordt en dat het virus zich via stofdeeltjes verspreidt.’’

Verder zegt Van de Sande dat de kans dat mensen besmet raken door mensen die in fokkerijen werken heel groot is. ‘’Maar ook katten op boerderijen zijn een groot probleem. Die kunnen namelijk voor besmetting zorgen in de omgeving. Een kwart van de geteste katten was positief. Daar ben ik echt van geschrokken.''

Minister aan zet

De gemeente gaat niet over het ruimen van bijvoorbeeld een nertsenfokkerij. Daar gaat de verantwoordelijke minister over. Het enige wat de gemeente Gemert kan doen, is een brandbrief sturen en erop aandringen maatregelen te nemen.

Eerder op dinsdag werd al duidelijk dat de minister nog niet over wil gaan tot ruiming. ''Preventief stopzetten van nertsenbedrijven of het ruimen ervan, is nog niet aan de orde'', zei ze in de Tweede Kamer. "Er zijn geen taboes, maar ruimen is het laatste middel."

Ophokplicht

In de brandbrief aan de minister komt verder:

Er moet een meldplicht komen voor dieren die ontsnapt zijn.

Rondom nertsenfarms moet de aanwezigheid van het coronavirus worden gementen: bij dieren en mensen maar ook op materiaal en fijnstof in de lucht.

Dierenarts Haiko Koenen is actief in nertsenfokkerijen. Hij zegt samen met collega's heel bezorgd te zijn. Maar hij wil zich niet uitspreken of de dieren geruimd moeten worden. "Ruiming is een beslissing van de sector in overleg met de minister. Het is een rigoureuze maatregel. Maar voor mijn klanten is het een opluchting als het zou gebeuren."

Bekijk in de video hoe inwoners van Gemert over het ruimen van nertsenfokkerijen denken:

Burgemeester Michiel van Veen geeft toe dat de informatievoorziening traag gaat. "Ik kan de gemeenteraad en de inwoners pas informeren als de minister de Kamer informeert. En dat dat traag gaat, hebben we de afgelopen weken wel gezien", zegt Van Veen.

De gemeenteraad eist dat de burgemeester niet wacht op bevestiging van het RIVM en groen licht van de minister. "Maar dat staat de minister nooit toe'', zegt Van Veen. ''Dat kan niet, anders word ik als burgemeester niet meer ingelicht."

Hotspot nertsen

Gemert-Bakel is de 'nertsenhoofdstad' van Nederland. Meer dan de helft van alle nertsen die in Nederland worden gehouden, komt uit het oosten van onze provincie. Het gaat naar schatting om meer dan twee miljoen dieren in Brabant. Alleen al in de gemeente Gemert-Bakel zijn 21 nertsenfokkerijen. En die houden samen één miljoen nertsen.