Besmette nertsenfokkerijen worden nog niet geruimd, maar is ook geen taboe

Archieffoto.

Preventief stopzetten van nertsenbedrijven of het ruimen ervan, is nog niet aan de orde. Dat zei minister Schouten van Landbouw dinsdag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. "Er zijn geen taboes, maar ruimen is het laatste middel."

De oppositie, met Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren als aanvoerster, pleitte dinsdag voor actie uit vrees voor een herhaling van het Q-koortsscenario. “Je moet uit voorzorg handelen, dat heeft Q-koorts ons geleerd”, zei Ouwehand.

In Zuidoost-Brabant zijn vijf nertsenhouderijen besmet met het virus. Huub Kuijpers, eigenaar van een nertsenbedrijf in Deurne, en zijn vrouw liepen het virus op via een nerts. Dit was voor drie dierenartsen aanleiding om een brandbrief naar de minister te sturen. Zij menen dat vergaande maatregelen nodig zijn voor de volksgezondheid.

‘Verwaarloosbaar’

Volgens Schouten is de kans op virusverspreiding via de lucht nog altijd ‘verwaarloosbaar’. De minister wil wachten op de uitslag van een aanvullend onderzoek bij besmette fokkerijen in Milheeze, Beek en Donk en De Mortel, die eind deze week wordt verwacht. Pas daarna wil ze beslissen over vervolgstappen. Bij het onderzoek wordt ook informatie gevraagd en gebruikt van de dierenartsen die aan de bel hebben getrokken.

Schouten benadrukte dat er ‘geen taboes zijn, maar dat ruimen wel het ultieme middel is'. “Ik heb te maken met een wettelijk kader en dat kan alleen met een goede onderbouwing.”

De minister meldde verder dat ze bezig is met een subsidieregeling die het nertsenhouders mogelijk maakt om eerder te stoppen dan 1 januari 2024, de datum waarop alle nertsenfokkerijen in Nederland moeten sluiten. Hiervoor is 36 miljoen euro beschikbaar.

