Eigenaar van fokkerij en zijn vrouw door nerts besmet met corona, ook dochter is ziek

Foto: Pixabay.

Eigenaar Huub Kuijpers van een nertsenbedrijf In Deurne heeft te horen gekregen dat hijzelf en zijn vrouw door een nerts zijn besmet met het coronavirus. Hun dochter heeft volgens hem ook corona, maar zij is hoogstwaarschijnlijk door een van haar ouders aangestoken.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldt dat één coronageval op het bedrijf vaststaat en spreekt over twee mogelijke besmettingen.

De conclusie dat de besmetting afkomstig is van een van de pelsdieren, is gebaseerd op een analyse van onder meer de genetische code van het virus dat was aangetroffen, zo meldt het ministerie.

Eerste besmetting was in Milheeze

Op 15 mei werd al gemeld dat voor het eerst in ons land een mens COVID-19 had opgelopen door een nerts. Het ging toen om een medewerker van een nertsenfarm in Milheeze. Dit is een van de vijf met corona besmette nertsenhouderijen in Zuidoost-Brabant.

Ook bij de nieuwe besmetting is de infectie opgelopen toen nog niet bekend was dat op deze bedrijven nertsen corona hadden. In die periode (waarschijnlijk begin april) droeg personeel geen beschermende kleding en mondkapjes.

Sinds bekend is geworden dat het virus ook overgebracht kan worden van dier op mens, gelden voor de hele nertsensector strenge hygiënemaatregelen. Bovendien moeten alle bedrijven meewerken aan onderzoek.

Brandbrief dierenartsen

Volgens een aantal dierenartsen is het de hoogste tijd om de zaak meer dan serieus te nemen. Zij hebben een brandbrief gestuurd naar het Ministerie van Landbouw. Op de tot nu toe getroffen bedrijven in Milheeze (2x), De Mortel, Beek en Donk en Deurne hebben ze de zaken onder controle, aldus de dierenartsen, maar elders is het 'nog erger', zeggen ze.

De dierenartsen willen het ministerie wakker schudden. Een aantal vindt dat besmette fokkerijen desnoods geruimd moeten worden. Ze vinden vergaande maatregelen vooral van belang voor de volksgezondheid en zijn niet blij met 'geruststellende' berichten uit Den Haag.

'Alle denkbare maatregelen'

Minister Carola Schouten van Landbouw wil eerst de resultaten van een onderzoek op de eerste drie besmette bedrijven afwachten voordat eventueel stappen worden gezet om het risico voor de volksgezondheid af te wenden. "Alle denkbare maatregelen zullen daarbij worden overwogen", aldus de bewindsvrouw.

Schouten maakte ook bekend dat in totaal zeven katten van het eerste besmette bedrijf in Milheeze nu positief hebben getest. In totaal is onderzoek verricht bij 24 katten die in en om de nertsenhouderij verblijven. Eerder was de eigenaars van besmette nertsenhouderijen geadviseerd katten op het erf te houden.