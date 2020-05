Baby Rico is na twee maanden helemaal genezen van corona: 'We zijn enorm opgelucht'

Baby Rico is weer helemaal gezond verklaard (foto: Lesley Verschueren)

Bijna vijftig dagen nadat bleek dat baby Rico uit Zundert het coronavirus had opgelopen, was er nu dan eindelijk het verlossende woord: hij is helemaal coronavrij. Rico was pas een paar dagen oud toen hij het virus opliep en er heel erg ziek van werd. Maar de kleine man deed zijn naam eer aan en heeft het virus nu verslagen.

Janneke Bosch Geschreven door

Rico was de laatste tijd gelukkig al lang niet meer zo ziek als in het begin. Toch bleef moeder Lesley enorm op haar hoede. “Hij is nu wat verkouden, dus ik maakte me alweer zorgen. ‘Wat een ellende’, dacht ik, ‘als dat maar goed blijft gaan’.” De opluchting was dan ook enorm toen de kinderarts belde om te zeggen dat het virus definitief uit zijn kleine lichaam is verdwenen. “Pas nu het echt voorbij is, durf je pas te hopen dat het weer goed komt. Nu voel ik pas écht de opluchting.”

"Hij had het virus nog in zijn lichaam. Dat vond ik wel heel eng"

Rico werd al die tijd in de gaten gehouden door artsen van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Hij werd regelmatig getest en er was veel contact met de ouders. “We zijn al die tijd heel goed begeleid, dat was heel fijn. Dat stelde wel een beetje gerust.” Maar helemaal gerust is een moederhart natuurlijk nooit: “Hij had het virus ondertussen wel gewoon nog in zijn lichaam. En je weet niet of het dan nog weer terug kan komen. Dat vond ik wel heel eng.”

Het was al met al een lange en lastige beproeving voor het gezin, die ze ook nog eens alleen moesten doorstaan. Want door het coronavirus misten Lesley en Roel steun van vrienden. Die konden niet langskomen. “We zijn heel sterk als gezin, maar je mist de steun van vrienden wel ontzettend. Dan voel je je wel echt alleen.”

"De tijd die je kwijt bent, krijg je niet meer terug"

Ook van de kraamperiode heeft Lesley dus maar amper kunnen genieten. “De kraamvisite en de kraamtijd heb ik wel gemist.” Eigenlijk komen er nu pas mensen langs voor beschuit met muisjes en om de kleine Rico te komen bewonderen. “Maar de tijd die je kwijt bent, die krijg je niet meer terug. Over een paar weken begin ik alweer met werken.”

Maar nu het virus écht verleden tijd is, durft Lesley weer vooruit te kijken. Ze heeft zin om weer te beginnen met werken en hoopt er eerst nog even een paar dagen met het gezin tussenuit te kunnen gaan. “Ik ben gewoon heel blij dat we deze periode nu af kunnen sluiten.” Met een gezonde, vrolijke, beweeglijke baby Rico. “Hij ligt sinds kort in zijn eigen bedje. Dat gaat eigenlijk best goed. ”

LEES OOK: