Man (34) uit Mill en Sint Hubert opgepakt voor brand bij eendenslachterij

Archieffoto: Rob van den Broek

Een 34-jarige man uit de gemeente Mill en Sint Hubert heeft zich vrijdag bij de politie in Ermelo gemeld. De man is daarop aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het woensdagnacht in brand steken van vijf vrachtwagens bij eendenslachterij Duck-To in Ermelo.

Dat meldt Omroep Gelderland. De trucks stonden opgesteld achter het bedrijf van eendenslachterij Tomassen Duck-To. Op camerabeelden was te zien dat de brand met jerrycans werd aangestoken. Activisten die zichzelf het DierenBevrijdingsFront noemen hebben de brandstichting opgeëist.

De politie onderzoekt de rol van de man uit Mill en Sint Hubert.