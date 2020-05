Musea mogen vanaf morgen eindelijk hun kunstschatten weer tonen

Net als de horeca, de theaters en de bioscopen zijn de Brabantse musea wekenlang dicht geweest. Maar vanaf pinkstermaandag mogen ze weer open. Maar wel op afspraak en reserveren is verplicht. En wat zijn zoal de schatten die de musea al die tijd verborgen moesten houden?

Het Textielmuseum in Tilburg heeft van de nood een deugd gemaakt. Ze zijn een samenwerking aangegaan met kunstenares Yamuna Forzani. Ze hebben onlangs werk van haar gekocht en samen zijn ze tot draagbare coronakunst gekomen. Ze heeft mondkapjes ontworpen, die door de 3D-breimachines van het museum worden gemaakt. Via de webshop zijn ze vanaf maandag ook te koop.

Ets van Rembrandt

Ook Museum Krona in Uden mag maandag beperkt en op afspraak de deuren openen. Eindelijk mogen ze daar de pas ontdekte ets van Rembrandt laten zien. Die werd net voordat de coronacris uitbrak ontdekt in het tv-programma 'Tussen Kunst en Kitsch', waarvan de opnamen in het museum plaatsvonden.