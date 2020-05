Geen Efteling-achtige taferelen, maar ook Noordbrabants Museum heeft al online reserveringen binnen

Overal op de vloer in de gangen van het Noordbrabants Museum staan pijlen, die de verplichte looprichting aangeven. En een medewerker heeft nog een hele stapel te gaan. Bij de ingang staat een pompje met desinfectiemiddel. En het belangrijkste, je moet online reserveren voor een bezoek.

Het museum opent maandag na 12 weken weer zijn deuren. "We hebben door de gedwongen sluiting financieel een behoorlijke deuk opgelopen, maar gelukkig zaten we goed bij kas en worden we ondersteund door extra subsidies", vertelt Kristy van Erp van het museum.

"Iedereen wordt bij de ingang gevraagd of ze koorts hebben of andere klachten en we hebben een éénrichtingsroute langs de collectie. Bij elke zaal hangt een bordje hoeveel mensen er maximaal binnen mogen." En dan is er dus nog het verplichte reserveren. "Het is niet zoals bij het online reserveren voor de Efteling, maar het loopt na de eerste dag al aardig vol."