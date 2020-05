Breda vreest invasie van Belgen als horeca opent: 'Blijf nog een weekje thuis!'

Horeca klaar voor Bredase klanten, maar Belgen nog even liever niet (foto Ronald Sträter).

De horeca in Breda vreest voor een grote toestroom van Belgen als maandag de cafés en restaurants weer open gaan. De grens is sinds zaterdag weer open en de horeca in België is nog dicht. "Belgische vrienden, wacht alsjeblieft nog even", zegt Johan de Vos namens de Bredase horeca.

Breda is een geliefde stad bij Belgen om te winkelen, een terrasje te pakken of te stappen. Nu de grens open is verwachten ze in Breda bij de heropening behoorlijk wat Vlamingen. Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is daar niet zo blij mee.

"Het klinkt misschien flauw om te zeggen dat het weer op z'n Belgisch gaat", vertelt hij. "Maar het is natuurlijk onverantwoord en niet slim om een avond van tevoren de grenzen open te gooien zonder even contact te zoeken met je buurlanden. Maandag is voor ons een spannende dag, want we hebben hier al 185.000 Bredanaars die we graag een plekje geven op hun favoriete terras. En dat terwijl we ook terug moeten in het aantal terrasstoeltjes."

Lastig verhaal

"We hebben er als horeca alles aan gedaan om er klaar voor te zijn", vervolgt De Vos. "Maar wel voor de stad Breda. Als we daar nu ook nog eens een deel van België bij krijgen, wordt het een lastig verhaal en verwacht ik toch enigszins problemen."

We vragen onze Belgische vrienden om alsjeblieft nog een weekje te wachten.

Met de eventuele komst van veel Belgen zou het zomaar te druk kunnen worden in het centrum van Breda. "Ik hoop dat de Belgen hun gezond verstand gebruiken door nog even te wachten om naar Breda te komen", vervolgt De Vos. "Ik hoop echt dat die boodschap landt in België. We zijn een gastvrije stad, maar we vragen onze Belgische vrienden om alsjeblieft een weekje te wachten. Laat ons in Nederland nog even uitvinden hoe alles in z'n werk gaat en dan zijn ze volgend weekend van harte welkom."

Onduidelijkheid

Er heerst nog altijd onduidelijkheid wanneer Belgen nu wel of niet naar Nederland mogen reizen. Of dat alleen bij familiebezoek is of dat vrij verkeer ook al mag. Veel controleposten aan de grens zijn inmiddels verlaten. Daar is het dus mogelijk om de grens probleemloos te passeren.

In de video zie je hoe de terrassen worden klaargemaakt voor heropening:

