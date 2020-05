'Dit neemt niemand ons af', Lola en Jan genieten na van avontuur en winst van LEGO MASTERS

Jan en Lola winnen LEGO MASTERS

Samen meedoen aan de allereerste RTL-serie LEGO MASTERS was logisch. Het programma ook daadwerkelijk winnen was als een droom. Lola Nouwens en Jan Pennings uit Boxtel hebben zaterdagavond geschiedenis geschreven door het populaire programma op hun naam te schrijven.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Eén van de prijzen is een reis naar LEGO House in Denemarken. "Ik ben bezig met een portfolio om mee te nemen en heb al wat mailtjes verstuurd. Al moet ik daar de gangen vegen, als ik maar bij LEGO House kan werken", zegt Jan. "Ik ben nu 30, ik denk dat ik al 29 jaar met LEGO bezig ben."

Ik wist meteen dat ik met haar mee wilde doen. Zij was mijn eerste keuze

Jan is ook degene die hen heeft opgegeven voor het programma. Hij is gek van LEGO en zeer begaafd in het bouwen. Zijn ex-vriendin Lola is het creatieve wonder achter hun creaties. "Ik wist meteen dat ik met haar mee wilde doen", zegt hij. "Zij was mijn eerste keuze, want haar creatieve ideeën zijn een goede aanvulling op mijn technische vaardigheden." Ook al zijn ze uit elkaar, of misschien wel juist daardoor, ze kennen elkaar door en door. Vijf weken samen in één huis werken en leven, daar deinsden ze niet voor terug.

Lola: "Het heeft ons zelfs geholpen. We durven alles tegen elkaar te zeggen. Als ik weet dat hij gestrest is, dan zeg ik 'inademen Jan'. En hij weet wanneer hij niks tegen me moet zeggen als ik gestrest ben."

Het was een bumpy ride

Dat ze de finale haalden, was niet vanzelfsprekend. "We begonnen sterk. Wonnen zelfs de tweede aflevering. Daarna hebben we een paar keer onderaan gestaan, maar ook een mooie derde plek behaald", zegt Jan. "Het was een bumpy ride", vult Lola aan.

"We proberen altijd iets nieuws te doen", legt Jan uit. "We hebben een keer een dino proberen te maken, dat ging ons niet goed af. Maar we willen uit onze comfortzone". "En luisteren goed naar de feedback", aldus Lola. "Niet alleen de feedback op ons, maar ook op andere teams. Dat was het enige tactische dat we konden doen in de wedstrijd."

Het programma bleek enorm populair. Maar dat is geen verrassing voor Jan. "Niet meer dan normaal dat er zoveel mensen keken, want LEGO is het allervetste. Nee grapje, dit hebben we nooit zo ingeschat. In de halve finale (die in februari is opgenomen) grapte Ruben dat er miljoenen mensen aan het kijken waren. Achteraf heeft hij gewoon gelijk."

Het is fantastisch, superlief

Verrassing of niet, het duo is bedolven onder alle reacties. Lola: "Het is een gekkenhuis. Mensen in de buurt hebben kaartjes in de brievenbus gestopt, alle filmpjes die we krijgen van mensen die zichzelf gefilmd hebben tijdens de uitslag, social media stroomt vol. Het zal wel even duren voordat we alles gezien hebben. Het is fantastisch, superlief."

Waar Jan het liefst voor LEGO House gaat werken, hoopt Lola een coachingsbedrijf te beginnen. "Met de minifiguren van LEGO kun je heel goed familieopstellingen maken als onderdeel van de coaching."

Wat het ook wordt, deze ervaring neemt niemand ze af. "Het was zo'n mooi avontuur", zegt Lola. "Iedereen heeft prachtige bouwwerken afgeleverd. We hebben echt een goede band met z'n allen opgebouwd. Iedereen bedankt voor het kijken en blijf bouwen!"

