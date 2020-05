Jan en Lola uit Boxtel winnen LEGO Masters met 'overtuigende meerderheid'

Het duo Jan Pennings (31) en Lola Nouwens (29) uit Boxtel heeft het RTL-programma 'LEGO Masters' zaterdagavond gewonnen. Volgens de jury wonnen de twee met een overtuigende meerderheid. Ze zijn de eerste winnaars van het tv-programma in Nederland.

De twee ex-geliefden streden in de finale tegen de Vlamingen Björn en Corneel die uiteindelijk derde werden. Het Nederlandse duo Jos en Martijn werd tweede in de finale.

Negen weken lang trok het tv-programma op RTL4 opvallend hoge kijkcijfers. De twee Brabanders golden op voorhand niet als torenhoge favorieten en werden zelfs bijna een keer weggestuurd. Toch wisten ze ook een aflevering te winnen en groeiden ze steeds verder in de wedstrijd.

Jan en Lola maakten een Maya-tempel met daarop een draak met slangenstaart. Verder hadden ze in hun jungle een bewegende waterval gemaakt en stond het bouwwerk bol van de kleine verhaaltjes met LEGO-figuurtjes.

Naast brickmasters Bas en Justin, en de oud-deelnemers mochten ook 150 gewone LEGO-fans stemmen op hun favoriete bouwwerk. Elke stem was één punt waard. In het TV-programma was te zien dat veel kinderen voor het bouwwerk van Jan en Lola gingen.