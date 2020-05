Gezonde plankenkoorts voor horecaondernemers die weer open mogen

In Tilburg staan de meeste terrassen er al keurig bij. Foto: Linda Koppejan Bert Zumbrink van 't Taphuys heeft door een architect een 'anderhalve meter indeling' laten ontwerpen. Foto: Linda Koppejan Desinfectiemiddel en huisregels staan duidelijk zichtbaar opgesteld bij café Slagroom. Foto: Linda Koppejan Volgende Vorige 1/3 In Tilburg staan de meeste terrassen er al keurig bij. Foto: Linda Koppejan

Nog een nacht slapen en dan is het maandag eindelijk zo ver: de horeca mag weer open. En dat betekent na maanden van stilzitten weer reuring en gezelligheid op terrassen en in restaurants. Iets wat de ondernemers gemist hebben: mensen om zich heen. Daarom heeft iedereen keihard gewerkt om alles spic en span in orde te krijgen voor de grote heropening.

Linda Koppejan Geschreven door

Zeker met deze zomerse temperaturen is iedereen blij dat we weer kunnen 'terrassen'. Maar voor veel ondernemers is het ook erg spannend. Onze verslaggever bezocht de Tilburgse horeca. "Het is als gezonde plankenkoorts hebben. Alsof we voor het eerst open mogen op een hele grote show," volgens Marc Janssens. Voor de eigenaar van café-restaurant The Talk is opengaan het belangrijkste.

Wachten op privacy instellingen...

"Natuurlijk moet er geld verdiend worden, want we hebben een hoop verloren de afgelopen maanden. Maar horeca zit in ons bloed. Stilzitten en geen mensen om ons heen hebben is toch wel het zwaarste geweest de afgelopen drie maanden."

Marc Janssens van The Talk is druk in de weer met de afstandslijnen. Foto: Linda Koppejan

Om de veiligheid vanaf maandag zo goed mogelijk te kunnen garanderen zal er een hoop extra werk verzet moeten worden. "Het extra poetsen van de stoelen, leuningen en menukaarten is heel belangrijk deze tijd." Zondag was het alleen nog een kwestie van afstandslijnen berekenen en opplakken. "Daarna gaan we ontspannen om morgen te kunnen knallen."



Laatste puntjes op de i

Ook even verderop bij café Heuvel 15 is het aftellen geblazen. Eigenaar Michel Engel kijkt ernaar uit om zijn deuren weer te openen. "We lopen de checklist af en controleren bijvoorbeeld of het pinapparaat werkt en we genoeg ijsblokjes, drank en snacks hebben. Alle stickers en posters in de zaak hangen al".



Ondernemer Michel Engel kan niet wachten om zijn zaak weer te openen. Foto: Linda Koppejan

In de anderhalve meteropzet heeft het borrelcafé minder tafels staan dan normaal. "Maar maandag hebben wij het geluk dat we het terras van de buren ook mogen gebruiken. Die zijn nog een beetje huiverig om te openen vanwege de drukte die verwacht wordt."



Gastvrij

Ook Rick Broers van café de Prins neemt het zekere voor het onzekere. Daarom is zondag de afstand tussen alle tafels nog eens extra opgemeten. "Die anderhalve meter is echt de belangrijkste regel. Bij mezelf zit die regel er al goed in gedrild. Ik droom er bijna zelfs over."

Rick Broers voorziet zijn terras van speciale 'waarschuwingsmatten'. Foto: Linda Koppejan

Ruim drie jaar is hij de eigenaar van het feestcafé. De komende tijd zullen we het vooral van het terras moeten hebben. "Maar ik ben vooral heel blij en opgelucht dat we weer iets mogen doen. Dat we weer gastvrij mogen zijn."