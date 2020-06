Twee gewonden bij ernstig ongeluk op A67 bij Ommel

Bij een ernstig ongeluk op de A67 bij Ommel zijn zondagnacht twee mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond een uur, op de rijbaan van Eindhoven richting Venlo.

Een Duitse spookrijder zou frontaal in botsing zijn gekomen met een Engelse automobilist.

Weg uren dicht

"De bestuurders van de auto's zijn met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht", laat een ooggetuige weten. Een arts, die met de traumahelikopter naar de A67 vloog, is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.