Christo overleden, Janus Vaten uit Oosterhout blikt terug op bijzondere band die ruim 50 jaar duurde

The London Mastaba in Hyde Park. (Foto: Janus Vaten)

Hij was internationaal beroemd vanwege zijn inpakkunst van iconische gebouwen. Kilometerslange doeken wikkelde hij rond de Rijksdag in Berlijn en de Pont Neuf in Parijs. Kunstenaar Christo overleed zondagavond op 84-jarige leeftijd. Ook de kolossale, kleurrijke piramides die onder andere in Londen en Frankrijk te zien waren, komen van zijn hand. Voor de vaten die Christo hiervoor gebruikte, deed hij altijd een beroep op het familiebedrijf Janus Vaten in Oosterhout. "Wij speelden een bescheiden rol in zijn iconische bouwwerken."

De eerste keer dat Christo contact zocht met Janus Vaten, stonden de broers Henk en Frits Janus nog aan het roer. "Dat was midden jaren zestig", blikt Ton Janus, de zoon van Frits, terug. "Hij was in Nederland en reed over de brug bij Gorinchem toen hij de vaten van ons bedrijf zag liggen. Toen al was hij bezig met zijn Mastaba-project, en hij had vaten nodig om die metershoge piramides te bouwen."

'Met ruim 7500 vaten reden we naar Londen'

Voor het bedrijf dat normaal altijd in massaproductie werkt, was het een mooie afwisseling om de stalen vaten aan de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar te leveren. "Wij kregen kleurstalen toegestuurd, waarna we een verfleverancier vroegen om de vaten in precies die tint paars, blauw of rood te kleuren."

Voor 'The London Mastaba' werden ruim 7500 stuks naar Engeland vervoerd. "We huurden vrachtauto's waar steeds 250 vaten op pasten, en zo reden we in totaal 30 keer naar Londen", aldus Ton Janus.

Vader en zoon Janus ontmoetten Christo ook in Londen. "Dat was wel bijzonder", aldus Ton. Samen met de kunstenaar bewonderden ze het drijvende kunstwerk in de vijver in Hyde Park.

'Daar was hij al tientallen jaren mee bezig'

Ondanks zijn vergevorderde leeftijd zat Christo niet stil. Een van zijn grote dromen was een immense Mastaba in Abu Dhabi, van 150 meter hoog en bestaande uit maar liefst 410.000 vaten. De gestapelde vaten in gele en rode zandtinten moesten het effect van een Arabische mozaïek oproepen.

"Daar was hij al tientallen jaren mee bezig", weet Ton. "Een vergunning krijgen voor dat kunstwerk kostte hem veel tijd."

Ook voor dit project in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten wilde Christo met het Oosterhoutse bedrijf in zee. "We zijn met speciale verflak bezig geweest die bestand moest zijn tegen de wind in de woestijn, het zout van de zee maar ook de immense warmte en kou die je daar hebt. Ook aan de constructie van de vaten stelde hij hoge eisen."

'We hopen dat het af komt, ook na zijn dood'

Of het kunstwerk er alsnog komt? "Misschien was het een dagdroom, misschien een concreet plan", zegt Ton Janus. "Het team waar Christo mee werkte, is heel hecht. Wie weet maken zij zijn allergrootste kunstwerk af. We hopen nog steeds dat het af komt, ook na zijn dood. Zijn overlijden is een gemis voor de kunstwereld."