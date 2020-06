Uitbater baalt van spontane polonaise in zijn café: 'Dit had niet mogen gebeuren'

Spontane polonaise in café Schuttershof in Esbeek. (Foto: Eppo König / Twitter)

De polonaise die maandagochtend in café Schuttershof in Esbeek werd gelopen doet bij menigeen op z’n minst de wenkbrauwen fronsen. Tegen alle coronamaatregelen in werd een polonaise gelopen, waarbij de anderhalve meter afstand niet werd gehouden.

Jan Pulles, lid van de beheerscommissie die het café uitbaat, betreurt het dat de polonaise is gehouden en op internet is beland. “We hadden voor de opening om twaalf uur een besloten feest waarin we afscheid hebben genomen van de vorige eigenaren. We hadden een sleuteloverdracht en die was om tien voor twaalf afgelopen.”

Wachten op privacy instellingen...

Na het officiële moment werd de polonaise gelopen. Pulles is er niet blij mee: “In een emotioneel moment hebben we toen een speed-polonaise gelopen, daarin is niet aan de anderhalve meter gehouden. Dat had niet mogen gebeuren. Het botst met alle corona-maatregelen.”