In alle rust een museum bezoeken: alle anderhalvemetermaatregelen hebben ook voordelen

Geen bussen vol Japanners en Chinezen, maar Nederlanders en Belgen die op hun gemakje aan komen fietsen. Na wekenlange sluiting, mochten alle musea en dus ook het Zundertse Vincent van GoghHuis vandaag de deuren weer openen. Conservator Ron van Dirven is, ondanks alle anderhalve metermaatregelen, opgelucht en blij.

Normaal gesproken stoppen er in deze tijd van het jaar touringcars vol Japanners en Chinezen voor de deur van het Vincent van GoghHuis. "Maar dat kan nu natuurlijk niet. Ze kunnen hier nu eenmaal niet naartoe komen. Het zijn nu juist veel meer Nederlanders en Belgen. Vrijwel alle vakantieparken in de omgeving zijn volgeboekt", lacht Van Dirven.

Droom voor museumliefhebbers De conservator had het natuurlijk graag een stuk drukker gezien. "Maar ergens is het ook een droom voor museumliefhebbers: je kunt nu in alle rust, zonder grote groepen, de expositie bewonderen. Dat gebeurt niet vaak!"

De sluiting had niet veel langer moeten duren volgens Van Dirven. "We liepen zo'n tien- à vijftienduizend euro per maand mis. Dat kunnen we natuurlijk niet lang volhouden. Daarnaast miste ik het contact met onze bezoekers ook enorm. Daar doe je het toch voor. Onze vrijwilligers konden ook niet wachten om weer aan de slag te gaan."