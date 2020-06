180 musici uit Brabant spelen samen Brabant uit protest tegen bezuinigingen op cultuur

"En dan denk ik aan Brabant. Want daar brandt nog licht." Mogelijk gaat dat licht in theaterzalen straks eerder uit want de provincie Brabant wil fors bezuinigen op cultuur. Reden voor 180 muzikanten om samen een protestvideo op te nemen.

Vanwege het coronavirus speelde iedereen zijn of haar partij thuis in en stuurde het op via WhatsApp. Later werd alles bij elkaar gebracht tot een stemmig geheel door componist Aart Strootman.

Strootman, die al jaren les geeft aan het conservatorium in Tilburg, kwam ook met het idee voor het protest. "Normaliter zou ik musici hebben opgetrommeld om gezamenlijk te musiceren bij het provinciehuis. Omdat dat door het coronavirus niet kan, heb ik koren, fanfares en muzikanten gevraagd om dit lied op te nemen."

In het coalitieakkoord van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant wordt zwaar bezuinigd op cultuur.

Van muziekleerling tot ervaren muzikanten

De componist maakte een speciale partituur van het lied Brabant. "Muzikanten van allerlei niveaus doen mee. Soms hoorde je na afloop van een video de lerares nog 'goed gedaan' zeggen. Maar ook de violist van een bekend orkest doet mee."

Het samenvoegen van de muziek en de verschillende video's was nog een hele klus. De video is gemaakt door de in Tilburg opgeleide acteur Dries Alkemade, bekend van de serie Hollands Hoop.

Pianist van Guus Meeuwis

De pianist aan het begin van de video is is Jan-Willem Rozenboom, in het dagelijks leven de pianist en componist van Guus Meeuwis. In die video komen er als de tijd volgt steeds meer muzikanten bij, onder meer een strijkkwartet, houtblazers, koperblazers en een koor. "En dan denk ik aan Brabant, want daar wordt het stil", zingen ze.

Strootman: "Ik had zonder mijn scholing en ondersteuning van de provincie nooit zo ver kunnen komen als muzikant. Ik wens de komende generatie een gelijkaardige toekomst."