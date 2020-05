'Een klap in het gezicht!' Cultuursector geschokt door plannen om subsidie af te bouwen

Straattheater op De Boulevard

De kunst- en cultuursector is ontzet door de plannen die het nieuwe provinciebestuur donderdag bekendmaakte. Hun subsidies worden de komende jaren grotendeels afgebouwd. "Het is een schande. Elke boerenlul kan dit opschrijven", vertelt een woedende Jack Timmermans van dansgezelschap De Stilte in Breda.

Geschreven door Raymond Merkx

"Het kan niet kaler. Het is gewoon cultuurhaat", vervolgt Timmermans. Met ongeloof keek hij naar de presentatie van het provinciebestuur. "Het is triest dat we steeds moeten uitleggen waarom subsidie gerechtvaardigd is."

Dit is een klap in het gezicht.

De kunst-, cultuur- en sportsector komt er in het nieuwe bestuursakkoord slecht vanaf. Volgens het akkoord moeten ze zich voorbereiden op het 'nieuwe normaal'. Alles is op één hoop gegooid onder de naam Vrije Tijd en Erfgoed. In het akkoord staat dat 'partijen die nu provinciale subsidie ontvangen zich moeten voorbereiden op een geleidelijke afbouw van die subsidie'.

"Dit is een klap in het gezicht", vertelt Viktorien van Hulst, directeur van theaterfestival De Boulevard. "Ze prezen ons tijdens de presentatie de hemel in. Dat is volstrekt ongeloofwaardig als je dan de enorme kaalslag ziet in de begroting." Ze noemt het nieuwe beleid 'schofferend'.

Het is om te huilen.

"Dit betekent dat we als festival echt in de problemen gaan komen", vervolgt Van Hulst. "Het is om te huilen. Het doet geen recht aan miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland die in Brabant genieten van cultuur." Het is volgens haar ook zeer slecht voor toeristen die naar Brabant komen.

Genadeklap

"Het is dramatisch voor onze sector", weet directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum in Den Bosch. "Het gaat om een enorme bezuiniging, terwijl we al zwaar getroffen zijn. Het kan zelfs een genadeklap zijn." Zeker in de coronacrisis valt deze klap volgens De Mooij extra zwaar.

Ook Frank Lammers haalde donderdag al uit naar de plannen. Met name het ontbreken van een gedeputeerde voor cultuur stoot de oer-Brabander tegen het zere been. "Het is vijf voor twaalf. Als we nu niks doen, worden we een uitgeholde, dorre en droge provincie", zo zegt hij in een videoboodschap.

Het nieuwe provinciebestuur schrijft in het akkoord: "We herpositioneren hiermee de rol van de provincie op deze beleidsterreinen. Dat vraagt om scherpe keuzes." Wel spreken ze hun waardering meermaals uit voor de sector.

De nieuwe Brabantse coalitie presenteerde donderdagmiddag de gemaakte afspraken. Het nieuwe bestuursakkoord van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant moest er komen nadat het CDA vorig jaar uit de coalitie stapte in de stikstofcrisis.