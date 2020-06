Fietsendief met slijptol vol in beeld: ‘Ik klopte op het raam maar toen was hij al weg’

Een dief heeft dit weekend een fiets voor het huis van Marijn Olislagers in Den Bosch meegenomen. Hij filmde de dief met zijn bewakingscamera. “Gezien het gereedschap dat hij bij zich had, leek hij een professional.”

Op de beelden is te zien dat de dief met een slijptol aan gang gaat. “Hij had die gewoon bij zich in zijn rugzak”, zegt Olisagers tegen Omroep Brabant. “Daarom denk ik dat het een ervaren dief is. En ook omdat hij een capuchon en een petje draagt om zo onherkenbaar mogelijk te zijn. Hij leek zijn daad te hebben gepland.”